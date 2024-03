Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Turda vrea sa faca un show de zile mari la evenimentul de inaugurare a salii polivalente Turda Arena, pentru care nu ezita sa cheltuie 600.000 de lei din bani publici. Administrația locala turdeana pregatește inaugurarea noii sali in weekendul 12-14 aprilie 2024, eveniment la care…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat ca Romania atrage interesul unor companii energetice globale pentru investiții de miliarde de dolari. Declarația a fost facuta in urma participarii la cea de-a doua reuniune ministeriala a Consiliului Consultativ pentru Energie Verde, organizate in Baku,…

- Premierul Marcel Ciolacu a recunoscut ca ii este jena sa mai vorbeasca despre spitalele regionale, dupa ce atația politicieni și-au facut campanie pe acest subiect, insa spune ca de data aceasta sunt bani, iar lucrarile chiar vor incepe. Așadar se pare ca Romania chiar va avea spitale noi, dupa zeci…

- Executivul a adoptat, joi, hotararea de Guvern pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat in contextul crizei economice generate de pandemia Covid-19, afectati de cresterea ROBOR. Bugetul total al schemei este de 86,56 milioane lei, iar plata ajutorului…

- Reduceri semnificative la Targul de Turism al Romaniei (TTR), care se desfasoara la Romexpo, in perioada 15 – 18 februarie 2024. Prețurile sunt mai mici cu pana la 50% la city break-uri, in timp ce pachetele turistice pentru concediul de vara in tara si strainatate au discounturi de pana la 40%. De…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, spune ca, anul acesta, va fi rezolvata problema școlilor cu grupul sanitar in curte. Pentru aceasta exista aproximativ 30 de milioane de lei in bugetul Ministerului Educației , astfel incat Romania sa nu mai aiba școli cu wc-ul in curte, spune ministrul Deca. La inceputul…