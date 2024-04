Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 777. Cel mai important organism de investigație al Rusiei a anunțat ca a lansat o ancheta penala asupra unor inalți oficiali din Statele Unite și din țarile membre NATO, suspectați de "finanțarea terorismului” in beneficiul Ucraine

- Razboi in Ucraina, ziua 763. Ucraina a scufundat sau a dezactivat o treime din navele de razboi ale Rusiei. Declarația aparține purtatorului de cuvant al Marinei ucrainene. Atacurile vor continua, a precizat reprezentantul Marinei.

- „Scutul nostru aerian trebuie sa fie consolidat in mod semnificativ. Lucram la acest lucru cu toti partenerii nostri, ale caror decizii pot schimba natura acestui razboi si ne pot proteja orasele si satele de teroare. Dar, deja, de-acum soldatii nostri doboara cel putin o parte din rachete si majoritatea…

- Purtatorul de cuvant al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov, a declarat despre conflictul din Ucraina ca a inceput ca o „operațiune speciala”, dar acum, din cauza intervenției occidentale, Rusia se afla in razboi. El a mai subliniat ca Rusia nu poate permite in apropierea granițelor sale a unei țari…

- „Aceste saptamani au demonstrat multora ca mașina de razboi rusa are puncte vulnerabile pe care le putem atinge cu armele noastre", a punctat Zelenski.„Ceea ce sunt capabile sa faca dronele noastre este o adevarata capacitate ucraineana cu raza lunga de acțiune. Ucraina va avea acum permament o forța…

- Seful de Stat Major al armatei germane, Carsten Breuer, considera ca este necesar ca Bundeswehr-ul (armata) in curs de modernizare de la invazia Rusiei in Ucraina, sa fie „apta de razboi” in cinci ani, potrivit unui interviu publicat in editia de duminica a ziarului conservator Die Welt, relateaza AFP,…

- Ucraina va continua sa distruga forțele ruse, afirma Ben Hodges, fost general si comandant al Armatei SUA in Europa. „De ce oamenii nu vorbesc despre contraofensiva eșuata a Rusiei? Rușii pierd o mie de oameni pe zi și cred ca Ucraina va continua sa distruga forțele ruse. Nu cred ca rușii au capacitatea…

- In Europa are loc o schimbare de putere in ritm accelerat. Daca, pana recent, Germania era ”plamanul Europei”, acum Franța a depașit-o atat economic, cat și militar. Astfel, cel mai important semnal este cel militar, iar Franța iși joaca rolul de mare putere și preia fraiele pentru inarmarea Ucrainei.…