- SUA pregatesc un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, care s-ar putea ridica la 400 milioane de dolari, au declarat marti pentru Reuters doi oficiali americani, prima masura de acest gen in ultimele luni, in conditiile in care fondurile suplimentare pentru Kiev raman blocate de liderii republicani…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat luni seara ca a primit un raport din partea sefului serviciului de informatii externe al tarii, Oleksandr Litvinenko, referitor la „zonele internationale sensibile” si „planurile actuale ale Rusiei” si a promis ca acesta vor fi zadarnicite. Armata ucraineana…

- Sefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a anuntat intr-o interventie la Conferinta de Securitate de la Munchen, ca toata artileria din dotarea armatei daneze va fi transferata Ucrainei pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia, decizie salutata luni de presedintia ucraineana, relateaza agentia EFE, informeaza…

- Razboi in Ucraina, ziua 722. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat ca SUA nu vor renunța la susținerea Ucrainei chiar daca administrația președintelui Joe Biden a ramas fara bani pentru Kiev.

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat vineri, 9 februarie, ca intregul Congres s-ar face vinovat de o “neglijența aproape criminala” daca nu va reuși sa aprobe finanțarea pentru Ucraina, in timp ce se intalnea cu cancelarul german Olaf Scholz, aflat la Washington cu scopul de a sprijini eforturile…

- Trupele ucrainene sunt epuizate dupa doi ani de razboi. In timp ce lupta impotriva mașinariei de razboi rusești, Ucraina intampina luptatori experimentați din unul dintre cele mai vechi conflicte din lume.

- Ucraina se afla in defensiva: duce lipsa de proiectile de artilerie și de rachete de aparare aeriana pentru a-și proteja orașele de atacurile rusești, iar asistența vitala din partea UE și a SUA este blocata in procesul de aprobare. In mod public, oficialii ucraineni spun ca vor continua lupta impotriva…