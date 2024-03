Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inceput sa foloseasca o puternica bomba aeriana care a decimat apararea ucraineana si a inclinat balanta pe linia frontului, relateaza duminica CNN, conform News.ro. Armata rusa a facut acest lucru transformand o arma de baza din epoca sovietica intr-o bomba teleghidata, care poate provoca…

- Presedintele Emmanuel Macron a declarat luni ca trimiterea de trupe occidentale NATO pe teren in Ucraina nu ar trebui "exclusa" in viitor, considerand totusi ca, in aceasta etapa, "nu exista un consens" pentru aceasta ipoteza, transmite AFP, informeaza Agerpres. "Nu exista astazi un consens pentru…

- Cel putin 31.000 de militari ucraineni au fost ucisi in razboiul cu Rusia, anunta duminica presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, o rara recunoastere a pierderilor inregistrate de catre Ucraina de la invazia rusa, la 24 februarie 2022, relateaza AFP si CNN, potrivit Agerpres. Zelenski le-a spus…

- Negocierile cu președintele rus Vladimir Putin nu ar duce in acest moment la sfarșitul razboiului, considera președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care crede, in schimb, ca Putin iși va recunoaște in cele din urma greșeala și infrangerea, transmite agenția ucraineana Unian.„Este posibil sa vorbești…

- China iși extinde influența in Asia Centrala: este prima și singura țara care a numit un ambasador in Afganistan de la revenirea talibanilor, al caror guvern nu este recunoscut de nicio capitala. Intalniri ministeriale, discuții despre creșterea comerțului bilateral și despre o uriașa investiție chineza…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, miercuri seara, o clarificare deplina asupra circumstanțelor prabușirii unui avion rusesc intr-o regiune de frontiera rusa și a acuzat Moscova ca „se joaca cu viețile prizonierilor de razboi ucraineni".„Este evident ca rușii se joaca cu viețile prizonierilor…

- Un avion de transport IL 76, aparținand Rusiei, s-a prabușit in regiunea Belgorod a Rusiei, aflata la granița cu Ucraina. Ministerul rus al Apararii, caruia ii aparținea avionul, a anunțat ca toate cele peste 70 de persoane aflate la bord au murit. Rusia afirma ca in avion se aflau 65 de prizonieri…

- Razboi in Ucraina, ziua 688. Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai presedintelui rus Vladimir Putin, a avertizat, joi, ca orice atacuri din partea Ucrainei asupra locurilor din Rusia de lansare a rachetelor, folosind arme livrate