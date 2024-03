Stiri pe aceeasi tema

- Voluntari rusi care lupta de partea Ucrainei au afirmat marti ca au atacat un sat din Rusia, situat in apropiere de frontiera, in timp ce Moscova sustine ca acestia au fost respinsi inainte sa paraseasca teritoriul ucrainean.

- Razboi in Ucraina, ziua 748. Deputati ai partidului pro-Kremlin, Rusia Unita, au prezentat in Duma de Stat, un proiect de lege care declara ilegala predarea catre Republica Sovietica Socialista Ucraineana (RSS Ucraineana) a Crimeii in 1954.

- O drona a rușilor a trecut granița cu Republica Moldova, susține armata ucraineana. Incidentul ar fi avut loc in noaptea de luni spre marți. Drona a zburat „mai mulți zeci de kilometri” inainte de a intra in spațiul aerian al Ucrainei, a precizat armata ucraineana, citata de Sky News. Ruta a fost stabilita…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat ca a descoperit o schema de coruptie la achizitionarea de armament de catre armata ucraineana, valoare totala a fraudei fiind echivalenta cu aproximativ 40 de milioane de dolari, relateaza Agenția Reuters, preluata de Agerpres. Anuntul privind frauda…

- Razboi in Ucraina, ziua 688. Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai presedintelui rus Vladimir Putin, a avertizat, joi, ca orice atacuri din partea Ucrainei asupra locurilor din Rusia de lansare a rachetelor, folosind arme livrate

- O evaluare declasificata a serviciilor de informații americane impartașita cu Congresul la 12 decembrie arata ca forțele ruse au pierdut 315.000 militari de la inceputul invaziei pe scara larga a Ucrainei.