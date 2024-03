Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 748. Deputati ai partidului pro-Kremlin, Rusia Unita, au prezentat in Duma de Stat, un proiect de lege care declara ilegala predarea catre Republica Sovietica Socialista Ucraineana (RSS Ucraineana) a Crimeii in 1954.

- Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat joi, intr-un interviu acordat presei ruse, ca Rusia trebuie „sa ajunga la Kiev, pentru a atinge obiectivele operațiunii speciale”, susținand ca atat Kievul cat și Odesa sunt „orașe rusești”.Declarațiile sale au fost preluate…

- Nationalistul rus Igor Ghirkin , fost ofiter al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) implicat in organizarea anexarii Crimeii si a trupelor proruse din estul Ucrainei in 2014, devenit intre timp opozant al puterii ruse si blogger militar critic fata de esecurile armatei ruse pe frontul…

- La 7 ianuarie 2024, un incident cu utilizarea armelor de foc a avut loc in regiunea transnistreana la granița cu Ucraina. Despre aceasta anunța așa numitul Minister al Securitații de Stat din Transnistria, care menționeaza ca doi cetațeni transnistreni au fost stramutați pe teritoriul Ucrainei. Circumstanțele…

- Agenția de Informații Militare a Ucrainei (GUR) a dezvaluit informații alarmante, afirmand ca partidul politic al președintelui rus Vladimir Putin, Rusia Unita(Единая Россия), recruteaza activ pentru „armata privata” pentru a se angaja in conflictul in curs cu Ucraina. Intr-un comunicat de presa, oficialii…

- Mai multe drone rusesti au atacat Kievul in noaptea de marti spre miercuri, cel putin doua atacuri au vizat orasul Harkov din vestul Ucrainei, iar noua persoane au fost ranite in bombardamentele din Herson, in sudul Ucrainei, transmite AFP."In timpul bombardarii orasului Herson din aceasta seara de…