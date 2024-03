Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii ruși din regiunile Moscova, Kursk, Tula, Voronej, Belgorod și Nijni Novgorod au raportat atacuri cu drone peste noapte, susținind ca cel puțin 25 de vehicule aeriene ucrainene ar fi fost interceptate. Totuși, rușii au recunoscut ca s-au produs explozii la instalațiile petroliere din orașul…

- Rusia prezinta o lege care declara ilegala predarea catre Ucraina a Peninsului Crimea in timpul URSS.Deputati ai partidului pro-Kremlin Rusia Unita au prezentat luni in Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului federal, un proiect de lege care declara ilegala predarea catre Republica Sovietica…

- Razboi in Ucraina, ziua 748. Deputati ai partidului pro-Kremlin, Rusia Unita, au prezentat in Duma de Stat, un proiect de lege care declara ilegala predarea catre Republica Sovietica Socialista Ucraineana (RSS Ucraineana) a Crimeii in 1954.

- Administratia Militara Regionala Kiev a raportat, in noaptea de sambata spre duminica, ca a fost activat sistemul de aparare antiaeriana, pe fondul unui atac rusesc cu drone. "A fost detectata deplasarea unor drone inamice. Forțele de aparare aeriana opereaza in regiune" - se arata in mesajul administratiei,…

- Forțele ruse au lovit cu drone, in noaptea de joi spre vineri, un bloc inalt Dnipro, a anunțat guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk. In urma atacului, opt persoane au fost ranite și exista temeri ca mai mulți oameni pot fi prinși sub daramanaturi. Atacuri au fost și la Odesa, unde rușii au lansat 9…

- Trupele de artilerie ale grupului de trupe „Sud” a lovit patru puncte forte și un punct de desfașurare temporara a brigazii 46 aeromobile a Forțelor Armate ale Ucrainei in direcția Donețk

- Forțele aeriene ucrainene au transmis marți ca au distrus o nava a flotei ruse in Marea Neagra suspectata ca ar transporta drone de fabricație iraniana Shahed folosite de Moscova pentru bombardamente

- Razboi in Ucraina, ziua 662. Un atac cu numeroase drone s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in regiunea Odesa din Ucraina. O persoana a murit, a anunțat guvernatorul ucrainean al regiunii, potrivit Reuters.