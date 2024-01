Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 704. O mica unitate de soldați ai Brigazii 47 Mecanizate ucrainene a executat o misiune de razbunare impotriva unui grup de soldați ruși care au executat prizonieri pe front, chiar daca aceștia din urma se predasera.

- Ucraina a fost atacata cu rachete rusești in primele ore ale zilei de sambata, in timp ce apararea sa antiaeriana a reușit sa doboare mai puține rachete decat de obicei, noteaza Reuters. Potrivit forțelor aeriene ucrainene, Rusia a lansat 37 de rachete și trei drone. Opt rachete au fost doborate, au…

- Forțele rusești care controleaza dronele FPV ale grupului de Vest distrus o fortareața ascunsa a armatei ucrainene in direcția Kupiansk, scrie Ministerul rus al Apararii potrivit agenției TASS.

- Razboi in Ucraina, ziua 675. Patru persoane, intre care trei copii, si-au pierdut viata si altele au fost ranite in mai multe atacuri ale armatei ucrainene in doua regiuni rusesti de la granita cu Ucraina, au declarat sambata autoritatile locale.

Sistemele rusești de aparare aeriana au raspuns unor atacuri impotriva Belgorod și Rostov. Ucraina vrea o evidența mai buna a strainilor care se inroleaza

- Forțele aeriene ucrainene au transmis marți ca au distrus o nava a flotei ruse in Marea Neagra suspectata ca ar transporta drone de fabricație iraniana Shahed folosite de Moscova pentru bombardamente

- Razboi in Ucraina, ziua 666. Rusia a avertizat miercuri ca planurile Germaniei de a desfașura o brigada in Lituania incepand din 2027 vor duce la "o escaladare a tensiunilor militare” intre Rusia și NATO.