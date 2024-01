Stiri pe aceeasi tema

- O mica unitate de soldați ai Brigazii 47 Mecanizate ucrainene a executat o misiune de razbunare impotriva unui grup de soldați ruși care au executat prizonieri pe front, chiar daca aceștia din urma se predasera. Imagini din timpul misiunii, dar și cu actul barbar al rușilor au aparut in mediul online,…

- Razboi in Ucraina, ziua 703. ​​​​​​​Presedintele rus Vladimir Putin a dat asigurari ca avionul militar de transport rusesc Iliusin Il-76, prabusit in regiunea rusa de granita Belgorod, a fost doborat de antiaeriana ucraineana si ca autoritatile de la Kiev

- Unitațile grupului de forțe de Sud au respins patru contraatacuri ale armatei ucrainene și au invins, de asemenea, brigazile 22 mecanizate, 10 de asalt montan și 1-a brigazi prezidențiale ale Ucrainei, a comunicat șeful centrului de presa al grupului, Vadim Astafiev

- Ucraina a deschis o ancheta pentru crime de razboi in cazul unei presupuse executii de catre fortele ruse a trei prizonieri de razboi ucraineni, a anuntat miercuri procuratura generala, iar trupele de asalt aeropurtate ale Ucrainei au confirmat joi ca cei trei militari erau parasutisti ai uneia dintre…

- Sistemele de aparare aeriana ale districtul Naro-Fominsk din regiunea Moscovei au detectat și interceptat o drona ucraineana care zbura spre Moscova, conform datelor preliminare, nu au existat victime sau pagube

- Ministerul Apararii al Federației Ruse a raportat ca trupele care deservesc obuzierului D-20 de langa Soledar a lovit o concentrație a forțelor de infanterie ale Ucrainei și depozitele de muniții ale acestora

- Pentru Washington, calculele sunt simple: trebuie sa caștige in Gaza (un razboi proxy cu Iranul) pentru ca nu a reușit sa triumfe in Ucraina, impotriva Rusiei. Pe de alta parte, lumea araba a picat examenul unitații, pe care l-a dat in aceste zile. Daca strada a pulsat cu proteste feroce, exprimand…

- Autoritațile ucrainene au informat ca in timpul zilei au avut loc 58 de batalii. Rusia a efectuat patru atacuri cu rachete, 29 de atacuri folosind aviația și 46 de bombardamente folosind echipamente de artilerie, scrie intr-un comunicat al Statului Major al Ucrainei