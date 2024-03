Forțele ruse au lansat in noaptea de miercuri spre joi un atac cu drone asupra Zaporojie și Harkov, iar in orașe s-au auzit mai multe explozii, au anunțat autoritațile ucrainene. In Zaporojie, rușii au țintit casele civile, iar doua femei au fost ranite, a spus șeful administrației militare regionale Zaporojie, Ivan Fedorov. In Harkov, un restaurant dintr-un district a fost distrus intr-un atac, dar nu au fost raportate victime.07:1528-03-2024Atac cu drone rusești asupra regiunii ZaporojieForțele ruse au lansat in noaptea de miercuri spre joi un atac cu drone asupra Zaporojie, iar in oraș s-au…