- Ucrainenii se tot retrag - Forțele ucrainene s-au retras din satul Lastocikin, de pe frontul de la Avdiivka, a anunțat luni Dmitro Likovoi, purtatorul de cuvant al Grupului Strategic Operațional Tavriia. Armata ucraineana a declarat ca retragerea de aici ii va permite sa stavileasca mai bine inaintarea…

- Razboi in Ucraina, ziua 721. Un spital și un bloc cu cinci etaje din estul Ucrainei au fost lovite de rachetele lansate de ruși. Atacul a avut loc pe parcursul nopții. Trei persoane au murit și cel puțin 13 au fost ranite, anunța ucrainenii.

- Economia Rusiei duduie, Ucraina va fi dezmembrata și Occidentul impinge lumea spre un al treilea razboi mondial - sunt principalele direcții ale dezinformarii pro-Kremlin, conform portalului Uniunii Europene, EU vs Disinfo (euvsdisinfo.eu).

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a Rusiei a anuntat joi ca 11 aspiranti raman in cursa pentru validarea candidaturilor in vederea alegerilor prezidentiale din 17 martie, cand presedintele Vladimir Putin urmareste sa obtina inca un mandat, transmite agentia EFE. „In etapa actuala avem 11 persoane care…

- Partidul „Rusia Unita” al lui Vladimir Putin iși creeaza propria sa armata privata, numita „Hispaniola”. Partidul liderului de la Kremlin a inceput deja recrutarea de mercenari pentru aceasta armata, care sunt trimiși direct pe frontul din Ucraina, conform serviciilor militare de informații ucrainene…

- Rusia a lansat vineri dimineata o serie vasta de bombardamente asupra mai multor orase ucrainene. O alerta aeriana la nivelul intregului teritoriu ucrainean a fost lansata in jurul orei locale 7:00. Atacurile au vizat capitala Kiev, unde s-au auzit mai multe explozii, precum si orasele Harkov, Liov…

- Armata ucraineana a decis sa se baricadeze in transee in fata unei ierni lungi si grele pentru a frana actuala ofensiva rusa pe toate fronturile si a nu pierde mai mult teritoriu, mai ales in regiunea Donetk.Pana acum, Ucraina nu a optat pentru o asemenea tactica defensiva, intrucat a sperat ca trupele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis ca va face din Rusia o „putere suverana”, in timpul unei alocutiuni adresate duminica partidului de guvernamant, primul sau discurs de campanie inainte de alegerile prezidentiale din martie 2024, potrivit AFP. „Rusia va fi o putere suverana si autosuficienta,…