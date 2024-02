Stiri pe aceeasi tema

- Un obiect aerian neidentificat a intrat vineri dimineata in spatiul aerian al Poloniei, membra NATO, din directia frontierei cu Ucraina, in conditiile in care Rusia a procedat la un atac masiv cu rachete si drone inclusiv asupra unor regiuni din apropierea granitei cu Polonia, relateaza Reuters, care…

- Cel putin 12 persoane au fost ucise duminica dimineata intr-un atac armat in cursul unei petreceri in orasul Salvatierra din statul Guanajuato, in centrul Mexicului, au anuntat autoritatile locale, noteaza AFP."Pana in prezent, 12 persoane si-au pierdut viata", a declarat pe reteaua sociala X (fosta…

- Apararea aeriana ucraineana a doborat 14 din cele 19 rachete lansate de Rusia in timpul unui atac aerian de vineri dimineața. Un civil a fost ucis, iar alți patru au fost raniți, potrivit The Guardian. Apararea aeriana ucraineana a doborat 14 din cele 19 rachete lansate de Rusia in timpul unui atac…

- Cel puțin doi oameni au murit in urma unui bombardament care a lovit o zona rezidențiala din orașul Herson. Autoritațile ucrainene au publicat imagini cu cadavrele intinse pe trotuar și cu distrugerile facute de ruși. Cel puțin doua persoane au fost ucise și una a fost ranita intr-un atac rusesc asupra…

- Armata ucraineana a distrus opt din cele noua drone de atac lansate in noaptea de sambata spre duminica de ruși, au anunțat duminica reprezentanții forțelor aeriene din Ucraina, potrivit Reuters. Cele opt drone au fost distruse de ucraineni. Autoritațile nu au spus unde a cazut a noua drona și daca…

- Patru persoane au murit și cinci au fost ranite in timpul unui bombardament rusesc asupra regiunii Herson, potrivit Sky News. Oficialii ucrainenii au spus ca, joi, patru persoane au fost ucise și cinci au fost ranite in bombardamentele rusești asupra regiunii de sud a Ucrainei, Herson. Rușii au bombardat…

- Doua persoane au fost ucise luni dimineața dupa ce rușii au bombardat o parcare din orașul Herson din sudul Ucrainei, au declarat autoritațile ucrainene, potrivit Reuters. Procurorii regionali au deschis o ancheta pentru crime de razboi in legatura cu atacul care a avut loc in jurul orei 9.00 dimineața.…

- Cinci oameni au fost raniți, iar un muzeu de arta și mai multe camioane cu cereale au fost avariate in timpul atacurilor rusești asupra orașului Odesa din sudul Ucrainei, potrivit Reuters. Dronele lansate de ruși au lovit mai multe zone din Odesa, au declarat oficialii ucraineni. „Pe 6 noiembrie, Muzeul…