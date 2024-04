Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au murit sau au fost ranite in urma unui atac rusesc asupra regiunii Dnipropetrovsk. Printre victime sunt mai mulți muncitori de la calea ferata. De asemenea, dronele și rachetele au lovit mai multe cladiri in care se aflau apartamente și

- Avioanele NATO au fost ridicate de la sol dupa ce rușii au atacat vestul Ucrainei. Aparatele de zbor au fost trimise in misiune in spațiul aerian al Poloniei. Operațiunea se desfașoara vineri. Avioanele poloneze și aliate au fost ridicate de la sol dupa ce rușii au atacat Ucraina cu rachete, a anunțat…

- Nu exista "nicio dovada" ca Ucraina este implicata in masacrul soldat cu cel putin 137 de morti si "Statul islamic este responsabil", a subliniat vicepresedinta americana Kamala Harris intr-un interviu televizat.

- Rusia a lansat duminica atacuri aeriene asupra Kievului și a regiunii Liov din vestul Ucrainei, au declarat oficiali de la Kiev, determinand forțele armate ale Poloniei vecine sa activeze avioane pentru a asigura siguranța spațiului aerian in apropierea graniței. Forțele de aparare antiaeriana ale Ucrainei…

- Razboi in Ucraina, ziua 721. Un spital și un bloc cu cinci etaje din estul Ucrainei au fost lovite de rachetele lansate de ruși. Atacul a avut loc pe parcursul nopții. Trei persoane au murit și cel puțin 13 au fost ranite, anunța ucrainenii.

- Un spital și un bloc cu cinci etaje din estul Ucrainei au fost lovite de rachetele lansate de ruși. Atacul a avut loc pe parcursul nopții. Trei persoane au murit și cel puțin 13 au fost ranite, anunța ucrainenii, potrivit Reuters. Atacul s-a desfașurat in noaptea de marți spre miercuri și a vizat orașul…

- Cinci oameni au murit in urma atacurilor aeriene lansate de ruși in ultimele 24 de ore asupra unor localitați din nordul și estul Ucrainei. Obuzele rusești au ucis patru persoane in doua sate din regiunea Sumi, langa granița cu Rusia, potrivit Reuters. Regiunea este atacata frecvent de ruși. De asemenea,…

- Rachete rusești au lovit cele mai mari doua orașe din Ucraina, omorand 18 persoane, ranind peste 130 și deteriorand locuințe și infrastructura, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Razboiul purtat de Moscova se apropie de al treilea an. Orașul Harkiv, situat in estul țarii, a suferit trei valuri…