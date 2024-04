Stiri pe aceeasi tema

- Atacul cu drone al Ucrainei asupra instalațiilor industriale din Republica Rusa Tatarstan marcheaza un punct de cotitura substanțial in capacitatea Kievului de a efectua lovituri cu raza lunga in adancul teritoriului rus, a declarat Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in raportul sau din 2 aprilie,…

- Forțele ucrainene au doborat 26 din cele 28 de drone de atac lansate in cursul nopții de miercuri spre joi de Rusia, a anunțat armata de la Kiev. Dronele de fabricație iraniana au fost distruse deasupra unor parți din estul, sudul și sud-estul Ucrainei, a adaugat forța aeriana, citata de Reuters. Guvernatorul…

- Rusia a atacat vineri infrastructuri de generare si distributie a energiei electrice in cel putin sapte regiuni ale Ucrainei cu o ploaie de rachete si drone, afirmand ca acest atac este un raspuns in urma recentelor incursiuni ale unor combatantilor rusi și straini (printre care și romani) pro-ucraineni…

- Forțele rusești au lansat atacuri cu 36 de drone in mai multe regiuni ucrainene in cursul nopții de miercuri spre joi, lovind infrastructura civila, au declarat autoritațile din Ucraina. Armata ucraineana a declarat ca a doborat 22 din cele 36 de drone lansate de Rusia. Cinci au fost doborate deasupra…

- Armata ucraineana va stabiliza situatia pe campul de lupta si are in vedere formarea unor unitati pentru actiuni contraofensive in cursul acestui an, a afirmat miercuri, 6 martie, generalul Oleksandr Pavliuk, comandantul fortelor terestre ale Ucrainei, citat de Reuters și Agerpres.Ucrainenii au fost…

- Ucraina a anuntat luni ca a doborat opt drone de fabricatie iraniana lansate asupra teritoriul sau de catre Rusia in timpul noptii, relateaza AFP, conform Agerpres."Inamicul a atacat cu opt drone de tip Shahed 136 131, au anuntat fortele aeriene ucrainene, precizand ca acestea au fost lansate din regiunea…

- Zeci de drone au fost lansate de ruși in noaptea de miercuri spre joi. Au fost lovite cartiere rezidențiale și unitați economice, anunța ucrainenii. Forțele aeriene ucrainene au anunțat ca au doborat 22 de drone din cele 33 lansate de ruși, potrivit Reuters. „Principalele zone de atac au fost sudul…

- Ucraina considera ca peste 19.500 de copii au fost rapiti si trimisi ilegal in Rusia in timpul razboiului, a declarat luni Andrii Iermak, seful de cabinet al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza dpa. „Rusia a comis crime groaznice in timpul razboiului sau impotriva Ucrainei, insa deportarea…