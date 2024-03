Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost ucise, opt ranite și șase sunt inca date disparute dupa ce o drona a rușilor s-a prabușit sambata intr-un bloc de apartamente din orașul-port Odesa, din sudul Ucrainei, au declarat autoritațile, transmite Reuters.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a acuzat, joi, Rusia de utilizarea de rachete de fabricatie nord-coreeana pentru a efectua lovituri sangeroase in Ucraina impotriva unor tinte civile, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Rusia a atacat marți cu rachete și drone orașul Dnipro din centrul Ucrainei, avariind o centrala electrica și intrerupand alimentarea cu apa a unor locuitori, au declarat oficiali ucraineni și mass-media, potrivit Reuters. Orașul cu puțin sub un milion de locuitori a fost atacat de o racheta și de…

- Grupurile ucrainene de aparare aeriana și de vanatoare de drone mobile au doborat 11 din 17 drone lansate de Rusia deasupra a patru regiuni ale țarii, a anunțat joi forțele aeriene, citate de Reuters. Aceasta a precizat intr-o declarație ca dronele Shahed, de fabricație iraniana, au fost doborate deasupra…

- Cinci oameni au murit in urma atacurilor aeriene lansate de ruși in ultimele 24 de ore asupra unor localitați din nordul și estul Ucrainei. Obuzele rusești au ucis patru persoane in doua sate din regiunea Sumi, langa granița cu Rusia, potrivit Reuters. Regiunea este atacata frecvent de ruși. De asemenea,…

- Rusia a declansat, vineri, unul dintre cele mai mari atacuri cu rachete asupra Ucrainei din razboiul de pana acum. 16 civili au murit și cel puțin 97 au fost raniți, dupa ce au fost lovite cladiri rezidentiale din Kiev, dar si din sudul si vestul tarii, relateaza AFP si Reuters. „In prezent, 16 persoane…

- Rusia a lansat 15 drone asupra Ucrainei, majoritatea in sudul țarii, in cursul nopții de sambata spre duminica, apararea aeriana distrugand 14 dintre ele, a anunțat duminica armata ucraineana, citata de Reuters. „In urma luptelor aeriene, forțele aeriene și forțele de aparare ale Ucrainei au distrus…