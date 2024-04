Stiri pe aceeasi tema

- Fortele aeriene ucrainene au doborat toate cele 13 drone folosite in atacul lansat de Rusia in cursul noptii asupra regiunilor din sudul tarii, a anuntat vineri armata ucraineana.Rusia a folosit, de asemenea, doua rachete S-300/S-400 si trei rachete balistice Iskander-M in atacuri.

- Forțele aeriene ucrainene au doborat toate cele patru drone folosite de Rusia in atacul din noaptea de marți spre miercuri asupra regiunilor centrale ale țarii, a declarat armata ucraineana, citata de Reuters. Dronele Shahed au fost distruse deasupra regiunilor Kirovohrad, Cherkasy, Khmelnytskyi și…

- Forțele ucrainene au doborat 26 din cele 28 de drone de atac lansate in cursul nopții de miercuri spre joi de Rusia, a anunțat armata de la Kiev. Dronele de fabricație iraniana au fost distruse deasupra unor parți din estul, sudul și sud-estul Ucrainei, a adaugat forța aeriana, citata de Reuters. Guvernatorul…

- Capitala Ucrainei, Kiev, a fost afectata de mai multe explozii azi-noapte, dupa ce Rusia a lansat un val de atacuri aeriene, scrie BBC. De altfel, toata Ucraina a fost plasata in alerta. Inclusiv Polonia anunța ca a activat fortele aeriene pentru a asigura siguranta spatiului aerian polonez, dupa ce…

- Forțele rusești au lansat atacuri cu 36 de drone in mai multe regiuni ucrainene in cursul nopții de miercuri spre joi, lovind infrastructura civila, au declarat autoritațile din Ucraina. Armata ucraineana a declarat ca a doborat 22 din cele 36 de drone lansate de Rusia. Cinci au fost doborate deasupra…

- Forțele ruse au lovit cu drone, in noaptea de joi spre vineri, un bloc inalt Dnipro, a anunțat guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk. In urma atacului, opt persoane au fost ranite și exista temeri ca mai mulți oameni pot fi prinși sub daramanaturi. Atacuri au fost și la Odesa, unde rușii au lansat 9…

- Ucraina a avertizat, joi dimineata, ca un grup de bombardiere rusesti a decolat de la o baza din Rusia, ceea ce a ridicat temerile privind noi bombardamente, informeaza AFP, citat de news.ro. Fortele aeriene ucrainene au declarat intr-un mesaj postat pe reteaua de socializare Telegram ca mai multe…

- Zeci de drone au fost lansate de ruși in noaptea de miercuri spre joi. Au fost lovite cartiere rezidențiale și unitați economice, anunța ucrainenii. Forțele aeriene ucrainene au anunțat ca au doborat 22 de drone din cele 33 lansate de ruși, potrivit Reuters. „Principalele zone de atac au fost sudul…