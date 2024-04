Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a recunoscut duminica aceasta ca situatia este "tensionata" pe frontul de est, unde armata rusa, "in superioritate numerica", exercita in continuare o presiune tot mai mare pentru a cuceri localitatea strategica Ceasiv Iar, in conditiile in care fortele ucrainene se confrunta cu stocuri reduse…

- Ucrainenii se tot retrag - Forțele ucrainene s-au retras din satul Lastocikin, de pe frontul de la Avdiivka, a anunțat luni Dmitro Likovoi, purtatorul de cuvant al Grupului Strategic Operațional Tavriia. Armata ucraineana a declarat ca retragerea de aici ii va permite sa stavileasca mai bine inaintarea…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, in prezent numarul doi in Consiliul de Securitate rus, a spus ca Rusia nu se va opri pana cand nu va captura Kievul și a numit Odesa „oraș rusesc”. Dmitri Medvedev a spus ca pentru „a atinge obiectivele „operațiunii speciale, va trebui sa ajungem la Kiev”. Potrivit…

- Armata ucraineana a raportat luni tiruri intense din partea trupelor ruse in apropiere de Robotine, un sat din regiunea Zaporojie, in sudul Ucrainei, localitate asupra careia trupele ucrainene au preluat controlul in contraofensiva din vara trecuta.

- Campania militara din Ucraina nu a dat pana acum rezultatele pe care le spera Rusia, demascand mai degraba punctele slabe a celei care era considerata una dintre cele mai bine echipate armate din lume. Cu toate acestea, trupele lui Vladimir Putin continua sa inspaimante, iar celelalte țari de frontiera…

- Noul comandant-sef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sirski, a anuntat miercuri ca s-a deplasat in zonele cele mai fierbinti ale frontului de est, impreuna cu ministrul apararii Rustem Umerov, si a estimat situatia pe teren drept „extrem de complexa si tensionata”, informeaza AFP, preluata de…

- Potrivit uneia dintre surse, armata ucraineana a detectat pentru prima data utilizarea in prima linie a dispozitivelor conectate Starlink de catre armata Moscovei, potrivit orange.ro. S-a intamplat pentru prima oara in urma cu cateva luni. O a doua sursa ucraineana a confirmat utilizarea Starlink și…

- Cel putin trei avioane rusesti care stationau la baza aeriana Belbek, situata in extremitatea vestica a peninsulei ocupate Crimeea, au fost avariate miercuri intr-un atac aerian, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Fortelor aeriene ucrainene, Iuri Ignat, citat de EFE."Acolo se aflau cel putin…