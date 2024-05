Turiștii vor avea acces liber și neingradit in paduri, atat pe jos, cat și pe biciclete, conform unei prevederi trecute in noul Cod Silvic, aprobat de Senat. Amendamentul USR a fost susținut de Ministerul Mediului și a trecut cu votul senatorilor de la toate partidele. Diana Buzoianu, vicepreședinte al Comisiei pentru mediu din Camera Deputaților, […] Articolul Accesul liber in paduri, adoptat in noul Cod Silvic, la Senat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .