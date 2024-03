Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii din Romania au parte de vești bune! Inmatricularea auto online va fi posibila pentru conducatorii din țara noastra. De curand, Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege, in calitate de for decizional.

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul care prevede infiintarea Registrului traficantilor de droguri. Ministrul Justiției a subliniat ca prin intermediul acestei baze de date politiști vor putea monitoriza mai bine traficantii.

- Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a adoptat proiectul de lege care prevede ca șoferii romani care dețin permis categoria B, sa poata conduce și unele motociclete. Așadar, Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege pentru modificarea OUG nr. 195/2002 ce prevede ca șoferii romani…

- Propunerea legislativa modifica si completeaza unele normative din domeniul prevenirii si combaterii traficului si consumului ilicit de droguri si alte substante susceptibile de a avea efecte psihoactive, iar Camera Deputatilor este decizionala pe acest proiect.”Asa cum am promis, continuam planul de…