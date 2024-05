Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anunțat ca, in curand, va fi operaționalizata acțiunea de deminare in Marea Neagra, desfașurata in comun de forțele navale din Romania, Turcia și Bulgaria. Declarația a fost facuta marți, in cadrul unei conferințe de presa comune cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan,…

- Un studiu realizat de doua centre europene de cercetare dezvaluie ca Turcia a devenit o tara cheie pentru reexportarea produselor petroliere rusesti in valoare de miliarde de euro catre Uniunea Europeana (UE), eludand astfel sanctiunile impuse de Bruxelles si de G7, informeaza EFE, transmite Agerpres.…

- Premierul Marcel Ciolacu a comunicat miercuri ca intenționeaza sa efectueze saptamana viitoare o vizita oficiala in Turcia. In cadrul acestei vizite, in conformitate cu Parteneriatul strategic intre cele doua țari, este planificata organizarea unei ședințe comune a Guvernelor de la București și Ankara.…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, miercuri, ca va efectua saptamana viitoare o vizita in Turcia in cadrul careia, in baza Parteneriatului strategic dintre cele doua state, ar urma sa se desfasoare si o sedinta comuna a Guvernelor de la Bucuresti si Ankara. „Pe 21 mai, la invitatia domnului presedinte…

- Vila somptuoasa a fost construita in catunul Magura, pe o strada din inima padurii, departe de ochii curioșilor.Domiciliul oficial al primarului Alin Moldoveanu se afla intr-un apartament din Campina construit in perioada comunista și deținut tot de catre mama sa, insa sursele spun ca primarul este…

- "Aceasta actiune de protest exprima sustinerea participantilor pentru revendicarile legitime ale angajatilor din sanatate, cele mai importante solicitari vizand cresterea veniturilor salariale reale, indexarea veniturilor salariale cu nivelul inflatiei, recompensa echitabila pentru participarea la asigurarea…

