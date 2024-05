Tancuri germane şi sisteme IRIS-T. Lituania, investiții masive în apărare Lituania a decis sa cumpere tancuri Leopard fabricate in Germania si sisteme de rachete antiaeriene IRIS-T, a declarat marti ministrul lituanian al apararii, Laurynas Kasciunas, citat de EFE. „Vom cumpara tancuri Leopard. Nu mai sunt discutii despre asta. Este o afacere incheiata”,a afirmat el. Ministrul a explicat ca „s-a decis sa fie creata o divizie si aceasta divizie va contine, de asemenea, un batalion de tancuri. Deci, este o decizie reala si se va concentra pe Leopard”. Un batalion lituanian, atunci cand va fi complet echipat si desfasurat, va avea 55 de tancuri Leopard, conform agentiei… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

