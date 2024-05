Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, marti, ca nu se teme de o eventuala contestare la CCR a ordonantei privind comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare.Intrebat daca ii este teama ca ordonanta privind comasarea alegerilor va fi contestata la CCR, Ciuca a raspuns: "Nu ne este teama.…

- Guvernul se reuneste vineri intr-o sedinta extraordinara pentru a adopta proiectul de ordonanta de urgenta privind organizarea alegerilor europarlamentare si alegerilor locale in data de 9 iunie 2024. Ordonanța include posibilitatea ca primarii in functie sa poata candida din partea altei formatiuni,…

- Conform rezultatelor sondajului Sociopol din noul peisaj politic, in scenariul in care PNL și PSD merg impreuna pe liste comune, alianța atrage cel mai mare suport, cu 42% din procente. In urma lor, AUR se situeaza pe locul doi, cu 28% din voturi, in timp ce alianța USR, PMP și FD ocupa locul trei,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat calendarul complet al alegerilor din acest an. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat miercuri seara calendarul complet al alegerilor din acest an. Șeful Executivului a facut acest anunț la postul de televiziune Romania TV. Potrivit premierului, calendarul stabilit in…

- Marcel Bolos, ministrul Finantelor Publice, susține ca prin comasarea alegerilor din acest an se face o economie de doua miliarde de lei la buget. Pentru cele patru runde de alegeri au fost alocate circa 4 miliarde de lei. Ministrul Boloș mai spune ca ”orice economie este binevenita”, mai ales in aceasta…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca nu exista nicio paralela intre eventuala candidatura a lui Klaus Iohannis la functia de Secretar General al NATO si faptul ca alegerile prezidentiale se vor desfasura in luna septembrie.

- Liderii PSD si PNL, Marcel Ciolacu si Nicolae Ciuca, au miercuri o intalnire cu presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, confirma pentru MEDIAFAX surse politice. Liderii coaliției au discutat miercuri dimineața strategia pentru comasarea și organ

- Liderii coaliției de guvernare – ai PSD și PNL – urmeaza sa se intalneasca, miercuri, 21 februarie, pentru a decide in privinta calendarului alegerilor și inclusiv daca alegerile vor fi sau nu comasate. Și tot miercuri urmeaza sa aiba loc ședințe ale conducerii celor doua formațiuni politice. De la…