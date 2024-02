Oraș din Rusia, atacat cu rachete. Sunt mai multe victime Un oraș din Rusia a fost atacat cu rachete. Exploziile au fost unele de proporții și se pare ca mai multe persoane și-au pierdut viața. Șase persoane, printre care și un copil, au fost omorate in urma unui atac cu rachete asupra orașului Belgorod din Rusia, a transmis guvernatorul regiunii, Viacheslav Gladkov. Acesta a mai precizat ca alte 18 persoane, printre care cinci copii, au fost ranite. Roman Starovoit, guvernator in regiunea vecina Kursk, a precizat ca au fost lovite o baza sportiva, o zona rezidențiala, dar și un mall . Orașul Belgorod a fost atacat de mai multe ori, de la declanșarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

