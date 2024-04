Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de invazia rușilor in Ucraina, un razboi nevazut se purta deja de luni de zile. Hackerii rușilor au dat atacuri țintite catre sisteme esențiale din Ucraina, iar pe 24 februarie au lansat unul dintre cele mai puternice. E un razboi paralel, a declarat, in exclusivitate pentru Digi24, coordonatorul…

- Razboi in Ucraina, ziua 777. Ucrainenii au atacat un centru de pregatire al armatei ruse. Un purtator de cuvant al agenției de informații a confirmat ca a avut loc un atac, dar nu a oferit detalii.

- In timp ce de la Moscova, purtatorul de cuvant al lui Putin declara ca exista un iminent razboi intre NATO și Rusia, Secretarul de stat Anthony Blinken anunța o rasturnare de situație cu Ucraina in NATO, inclusiv creșterea sprijinului SUA in efortul ucrainean de razboi. Anthony Blinken anunța o rasturnare…

- Razboi in Ucraina, ziua 748. Deputati ai partidului pro-Kremlin, Rusia Unita, au prezentat in Duma de Stat, un proiect de lege care declara ilegala predarea catre Republica Sovietica Socialista Ucraineana (RSS Ucraineana) a Crimeii in 1954.

- Autoritațile ucrainene susțin ca au identificat 511 persoane suspectate de crime de razboi de la invazia Rusiei, din februarie 2022. S-au pronunțat 81 de condamnari, a declarat joi, la Kiev, procurorul general al Ucrainei, Andriy Kostin, noteazaMediafax. Informațiile au fost facute publice de catre…

- Ucraina va deveni membra a Uniunii Europene și, de asemenea, a NATO, dar nu poate adera la alianța militara cat timp este inca in razboi cu Rusia, a declarat sambata ministrul italian de externe, Antonio Tajani, citat de Reuters, scrie Rador Radio Romania. "Mesajul catre Rusia este foarte clar: Ucraina…

- Autoritațile germane se lovesc de tot mai multe cazuri ale unor persoane care au reușit sa obțina, in mod fraudulos, sume de bani, provenite din ajutoare sociale, dupa ce s-au dat drept refugiați de razboi din Ucraina. La un control mai amanunțit, autoritațile din landul german Baden-Wurttemberg…

- Forțele aeriene americane și-au supus recent avioanele de lupta invizibile F-35 unor exerciții militare intense ce au avut ca scop pregatirea pentru contracararea unor amenințari aeriene mai dure chiar și decat cele din Ucraina, un mediu operațional provocator pentru orice avion de lupta.