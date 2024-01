Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anuntat simbata ca a descoperit o schema de coruptie la achizitionarea de armament de catre armata ucraineana, valoare totala a fraudei fiind echivalenta cu aproximativ 40 de milioane de dolari, relateaza Reuters. Anuntul privind frauda de proportii, confirmata…

- Inaltul responsabil din Ministerul Apararii al Ucrainei a fost arestat in urma acuzațiilor de deturnare a aproximativ 36 de milioane de euro destinate achiziționarii de obuze de artilerie, au anunțat vineri autoritațile. Aceasta acțiune survine in contextul in care țara se confrunta cu o grava lipsa…

- Peste 40.000 de femei sunt inrolate in armata ucraineana, potrivit unui anunt facut de Ministerul Apararii al Ucrainei, a informat ieri dpa, preluata de Agerpres. Aceasta inseamna putin peste 5% din totalul efectivelor armatei ucrainene. De asemenea, circa 5.000 de femei ucrainene sunt implicate direct…