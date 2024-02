Stiri pe aceeasi tema

- Estonia, Letonia si Lituania au convenit, vineri, sa construiasca „o linie de aparare” comuna la granita lor cu Rusia si Belarus pentru a contracara eventuale amenintari militare, in contextul razboiului din Ucraina, au anuntat Ministerele Apararii eston si leton, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Dmitri Medvedev, actualul vicepresedinte al Consiliului de Securitate de la Moscova, a precizat ca Rusia va fi mereu in razboi cu Ucraina, iar un motiv pentru un nou atac va fi gasit chiar și in condițiile in care Kievul va adera la NATO, relateaza News.ro.„Este prea tarziu. Oricine se va afla la carma…

- Rusia a acuzat Ucraina sambata la ONU, in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate solicitata de Moscova, ca a comis un act de „terorism deliberat” si ca a folosit bombe cu dispersie in orasul rus Belgorod, transmite AFP. Rusia a promis ca va raspunde acestei lovituri atribuite armatei…

- Rusia a atras vineri critici dure in Consiliul de Securitate al ONU pentru lansarea unor atacuri masive cu rachete și drone impotriva Ucrainei, dupa ce Kievul și susținatorii sai au cerut o reuniune urgenta a organismului, transmite Reuters. Vineri, loviturile rusești pe teritoriul Ucrainei au ucis…

- In prezent, Kievul incearca sa deblocheze noi pachete de ajutor occidental, in special in SUA, iar secretarul Consiliului pentru Securitate Nationala si Aparare din Ucraina, Oleksei Danilov, crede ca cel putin o parte din finantarea militara "va veni cu siguranta", potrivit BBC. Intr-un interviu pentru televizuniea de…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat vineri, 24 noiembrie, ca a arestat un fost conducator din regiunea sudica Herson, suspectat ca a colaborat cu rusii pe perioada in care zona s-a aflat sub ocupație si ca și-a denunțat tatal, care ulterior a fost „torturat”, scrie news.ro, care citeaza…

- Rusia ar putea incepe mobilizarea completa dupa alegerile prezidențiale din martie, anul viitor, a declarat secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare al Ucrainei, Oleksii Danilov, transmite The Guardian.

- Trupele ucrainene incearca sa respinga forțele rusești de-a lungul raului Nipru, in sudul regiunii Herson, a anunțat miercuri armata, facand apel la „liniște” operaționala de-a lungul liniei frontului, unde situația este „destul de fluida”, informeaza Reuters. Ucraina a declarat marți ca stabilit un…