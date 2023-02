Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a trimis intariri in estul Ucrainei inainte de o posibila noua ofensiva, a declarat un guvernator ucrainean, dar serviciile de informatii britanice au apreciat marti, 7 februarie, ca este putin probabil ca Moscova sa dispuna de suficiente forte pentru a influenta intr-un mod semnificativ cursul…

- Ucraina ar trebui sa investigheze posibila folosire a armatei sale a mii de mine antipersonal lansate cu rachete in și in jurul orașului Izium din estul țarii, in regiunea Harkov, atunci cand forțele ruse au ocupat zona, a anunțat marți Human Rights Watch .Organizația americana pentru apararea drepturilor…

- Serviciul de securitate ucrainean (SBU) a anunțat joi ca a arestat un locotenent colonel din randurile sale care este suspectat de „inalta tradare” pentru ca spionat in favoarea Rusiei, relateaza Reuters . El este acuzat ca a trimis date secrete unor intermediari ruși prin e-mail și o aplicație de mesagerie.…

- Armata rusa a anunțat sambata ca a ”ocupat linii și poziții mai avantajoase” in timpul unei ofensive lansate in regiunea ucraineana Zaporojie. De asemenea, trupele ruse continua asaltul asupra pozițiilor ucrainene din apropiere de Bahmut și Soledar, din regiunea Donețk, potrivit ministerului ucrainean…

- Razboiul din Ucraina a continuat in forța și in perioada sarbatorilor, iar in a doua zi de Craciun, forțele ucrainene au respins atacuri ale rușilor in jurul orașului Bahmut, acolo unde s-au dus cele mai grele lupte in ultima perioada. In același timp, ministrul ucrainean de externe a spus ca Ucraina…

- Fostul vicepremier rus Dmitri Rogozin a declarat joi ca are nevoie de o intervenție chirurgicala dupa ce a fost ranit intr-o explozie in Ucraina. Anterior, autoritațile dintr-o zona controlata de Rusia a regiunii Herson din sudul Ucrainei au declarat ca un alt oficial instalat de ruși a fost ucis joi…

- SUA au modificat in secret lansatoarele HIMARS pe care le-au donat Ucrainei, astfel incat acestea sa nu poata fi folosite pentru a lansa rachete cu raza lunga de acțiune in Rusia, au declarat oficiali americani sub protecția anonimatului, potrivit Wall Street Journal . Administrația lui Biden ar fi…

- Centrala nucleara Zaporojie (sudul Ucrainei) ramane sub controlul Rusiei, a declarat luni administratia instalata de Moscova in orasul ocupat Enerhodar unde se afla uzina, dupa ce un inalt oficial ucrainean sugerase in urma cu o zi ca ar exista semne ca fortele ruse s-ar pregati sa plece de aici, potrivit…