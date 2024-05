Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea preturilor cuprului nu arata semne de incetinire, spun analistii, in conditiile in care avansul este alimentat de riscurile de aprovizionare si de imbunatatirea perspectivelor cererii pentru metalele necesare in tranzitia energetica. Preturile cuprului cu livrare in mai au atins 4,323 dolari…

- Medicamentul, vandut sub numele de marca Enhertu, a castigat initial aprobarea SUA la sfarsitul anului 2019, ca tratament de linie a treia pentru pacientii cu cancer de san HER-2-pozitiv, iar aprobarea noua deschide tratamentul pentru mai multe tumori solide care exprima HER2. HER2 este o proteina care…

- Bursele asiatice si Bursa de la New York au crescut, iar dolarul a scazut dupa ce Rezerva Federala americana (Fed) a confirmat miercuri previziunea a trei scaderi ale dobanzilor in 2024, in pofida unei inflatii persistente. ”Ceea ce am vazut ieri seara a fost o unda verde pentru ca negociatorii aurului…

- Tesla si angajatul, Kyle Kaszuba, trebuie sa plateasca victimei, Christopher Dugan, daune de mai mult de 42 de milioane de dolari, a declarat un juriu din comitatul Marion, intr-un verdict de miercuri. Juriul a constatat ca Dugan a fost responsabil in proportie de 30% pentru accident, reducand daunele…

- Pretul spot al aurului a castigat 0,8% pana la 2.145,09 dolari pe uncie, dupa ce a atins un maxim istoric de 2.152,09 dolari uncia, mai devreme in timpul sesiunii. Contractele futures pentru aur din SUA au inchis in urcare cu 0,8%, la 2.158,2 dolari uncia. Cotatia argintului a avansat cu 1,9%, la 24,15…