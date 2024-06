Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Laburist britanic, Keir Starmer, favorit la alegerile generale din 4 iulie, a promis sa reduca imigratia in Marea Britanie, intr-un interviu acordat tabloidului The Sun, un angajament fara precedent care intra pe teritoriul conservatorilor. „Voi face astfel incat imigratia sa scada”,…

- Sistemele inteligente de marcat din magazine, care nu mai au nevoie de prezența fizica a angajaților, nu mai sunt pe placul comercianților. Odata cu aceste automatizari și in lipsa personalului au crescut și cazurile de furt, așa ca mulți reconsidera masura și spun ca ar putea reveni la situația anterioara.…

- Razboiul din Ucraina, dar și cel din Orientul Mijlociu, determina tot mai multe state europene sa ia in calcul reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Marea Britanie ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu Marea Britanie ar putea reitroduce armata obligatorie la varsta de 18 ani,…

- Premierul conservator britanic Rishi Sunak a anunțat ca va reintroduce armata obligatorie la varsta de 18 ani, daca partidul Conservator va caștiga alegerile legislative din 4 iulie, relateaza AFP, citata de news.ro.„Voi introduce un nou model de serviciu national, in vederea crearii unui obiectiv comun…

- Mesajul transmis de George Simion: De aproape 10 ani, in ultima duminica din luna mai sarbatorim „Ziua Romanilor de Pretutindeni”.Dragi romani, sunteți in sufletul nostru in fiecare zi din an. Țineți vie aceasta țara prin speranța și dorul cu care va intoarceți, de fiecare data, acasa, la cei dragi.Sistemul…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a intalnit astazi cu vice-ambasadorul britanic in Romania, Rebecca Shah. Vice-ambasadorul a venit la invitația președintelui CJ Suceava pentru deschiderea Muzeului de Istorie din Siret și a Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina.…

- Rishi Sunak a convocat alegeri anticipate surpriza pentru data de 4 iulie, intr-o competiție in care Keir Starmer va incerca sa preia puterea pentru Partidul Laburist dupa 14 ani sub coordonarea conservatorilor, noteaza The Guardian. Primul ministru a anunțat ca alegerile vor avea loc la inceputul verii,…

- Economistul șef a facut anunțul! Economia globala a demonstrat o rezilienta neobisnuita, in pofida pandemiei si a conflictelor armate care au avut loc in ultimii ani, iar imigratia a fost o parte importanta a acestei reziliente, contribuind la cresterea capacitatii de productie. Acestea sunt afirmatiile…