Stiri pe aceeasi tema

- Cand se intorc copiii la școala. Calendarul ultimului modul, al evaluarilor naționale, Bacalaureatului și Admiterii la liceu Școala incepe pe 8 mai, dupa vacanța de primavara și dupa sarbatorile de Paște pentru creștinii ortodocși, conform calendarului anului școlar 2023-2024. Cursurile din modulul…

- Comitetul Special Constituit din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș a decis, recent, ca proiectul "Stabilire reglementari pentru construire creșa, gradinița, școala și ansamblu de locuințe colective", propus a fi realizat in localitatea Targu Mureș, strada Ioan Vescan, fara numar, nu se…

- 4 specialiști in psihologie, filosofie și finanțe le vorbesc baimarenilor despre investiții ințelepte in propria lor viața, la conferința Intre sine și bani. Evenimentul are loc pe 10 aprilie și este al treilea dintr-o serie de 8 conferințe dezvoltate de Asociația Educație pentru succes impreuna cu…

- Ministrul Educației din Romania, Ligia Deca, a efectuat joi, 28 martie, o vizita de lucru in județul Mureș. In cadrul vizitei, printre alte evenimente, incepand cu ora 13:30, a avut loc și o ședința de lucru cu directorii și directorii adjuncți din unitațile școlare ale județului Mureș, unde s-a discutat…

- O posibila desființare a examenului de Bacalaureat a starnit controverse in randul vedetelor din Romania. Mircea Badea a reacționat dur in emisiunea pe care o modereaza la Antena 3 CNN. Inițiativa ar fi fost pornita de o asociatie de elevi din țara. Iata declarațiile taioase ale prezentatorul tv! Mircea…

- In seara zilei de 20 martie 2024 a avut loc un eveniment tragic, chiar in centrul orașului. Un baiat in varsta de 23 de ani a fost injunghiat in timp ce se afla la serviciu, la o cafenea din zona. Incidentul a avut loc brusc și neașteptat, cand un alt baiat, cunoscut victimei din perioada […] Source

- Elevii de clasa a VIII-a care s-au clasat pe primele locuri la olimpiade scolare nationale si internationale se vor putea inscrie la liceu fara sa mai sustina Evaluarea Nationala, prevede un ordin de ministru publicat in Monitorul Oficial. A fost aprobata o lista de 52 de olimpiade școlare naționale…

- Un profesor si o profesoara de la o scoala din comuna Paulesti, judetul Prahova, s-au luat la bataie, femeia fiind cea care a reclamat la Politie faptul ca a fost lovita cu palma peste fata de catre colegul sau de serviciu. Incidentul a avut loc in incinta unitatii de invatamant. Politistii i-au amendat…