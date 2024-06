Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a avut loc lansarea candidaților PNL Cluj pentru alegerile locale din 9 iunie. Cu susținerea președintelui Partidului Național Liberal, Nicolae Ciuca și Lucian Bode, secretarul general al Partidului Național Liberal si al colegilor de la Cluj am avut onoarea sa imi depun candidatura pentru un…

- Indotek Group, conglomeratul pan-european de investiții imobiliare cu sediul la Budapesta, a anunțat astazi relansarea Plaza M, centrul sau comercial de 55.000 de metri patrați din Targu Mureș, Romania, in urma unui amplu proces de renovare și rebranding. Anunțul marcheaza finalizarea unei investiții…

- DENT ESTET, liderul consacrat al pieței de stomatologie din Romania, aniverseaza, astazi, 25 de ani de la inființarea grupului care a cunoscut o evoluție dinamica la nivel național dupa parteneriatul cu MedLife, prin investiții de 12 milioane de euro in infrastructura medicala și o abordare 360° in…

- Guvernul a adoptat, joi, proiectul de lege pentru aprobarea Contractului de finantare - Autostrada A7 Romania - Cofinantare aferenta Mecanismului de redresare si rezilienta B - dintre Romania si Banca Europeana de Investitii, semnat la Bucuresti la 1 februarie 2024 si la Luxemburg la 5 februarie 2024.…

- ”Artprint SA., prima tipografie privata, prezenta de peste 30 de ani in piata din Romania, a decis, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor din luna martie 2024, lansarea unei noi emisiuni de obligatiuni corporative in valoare de 3 milioane de lei, intermediata de TradeVille. Aceasta decizie urmareste…

- Administrația PNL de la Tulcea a atras cele mai multe fonduri europene de pana acum. Este vorba despre contracte deja in derulare in valoare de aproape 100 de milioane de euro. Alte proiecte, in valoare de peste 100 de milioane de euro, sunt in evaluare.„Orașul este in șantier pentru ca lucram bine…

- FOTO Șase strazi din municipiul Sebeș vor fi modernizate: Investiții de circa 16 milioane lei Șase strazi din Sebeș vor fi modernizate: Investiții de circa 16 milioane lei Primaria Municipiului Sebeș a lansat licitația publica pentru modernizarea strazilor Oituz, Doinei, Moților, Cloșca, Alunului și…

- Numarul camerelor din Romania oferite prin Airbnb a depașit 11,3 milioane, potrivit celor mai recente date oferite de INS. Unu din zece turiști romani prefera sa se cazeze prin acest sistem, iar in cazul turiștilor straini circa 6% aleg Airbnb-ul. Cele mai multe camere in sistem Airbnb sunt in Constanța…