Stiri pe aceeasi tema

- Inițial, discuția a pornit pe o pagina de socializare dedicata diasporei, unde o femeie a descris ca a vazut pe internet cum o alta doamna s-a plans ca in Romania cireșele sunt cele mai scumpe și ca țara este printre cele mai costisitoare din acest punct de vedere. Dorind sa verifice aceasta afirmație,…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, se opune participarii unor reprezentanti ai UE la ceremonia de reinvestire a presedintelui rus Vladimir Putin, care se va desfasura marti la Moscova, a declarat luni un purtator de cuvant al Comisiei Europene citat de agentia EFE. Acest purtator de cuvant,…

- Regele Charles al III-lea viziteaza marți un centru de lupta contra cancerului. Acesta și-a reluat o parte din activitațile publice. Regele este insoțit de sotia lui, regina Camilla. Cei doi se vor intalni aici cu medici și cu pacienți. ”Majestatea Sa regele isi va relua in curand activitatile publice…

- Cinci oameni au fost raniti dupa un atac cu o sabie comis de un barbat de 36 de ani care a fost arestat marti in apropierea unei statii de metrou din zona Hainault, din nord-estul Londrei, a informat Serviciul de Ambulanta din capitala britanica, citat de EFE. Potrivit unui comunicat al Politiei Metropolitane…

- Fanii cantaretei Taylor Swift au luat cu asalt The Black Dog, un pub din sud-vestul Londrei, dupa ce localul a fost mentionat in noul album al cantaretei americane, ”The Tortured Poet’s Department”, relateaza Reuters.

- O creștere constanta a prețului boabelor de cacao pe parcursul a doi ani a explodat in luna martie, contractele futures fiind mai mult decat duble in trei luni, ajungand la un nivel de doua ori mai mare decat recordul anterior. Este o progresie care iși are radacinile in micile ferme din Africa de Vest,…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Romania a caștigat procesul in dosarul Roșia Montana. Guvernul Romaniei a fost informat, vineri seara, in legatura cu aceasta decizie. Verdictul in dosarul Roșia Montana Guvernul Romaniei a fost informat, vineri seara, de catre Centrul Internațional pentru Reglementarea…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a promis joi ca va inota in raul Sena, care traverseaza Parisul, ca sa arate ca apa este curata, pe fondul unor ingrijorari legate de Jocurile Olimpice din vara 2024, programate in capitala Franței, elateaza AFP, citata de Agerpres.„Da, voi merge. Dar nu pot sa…