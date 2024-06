Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava (USV) se afla in lista 1400+ universitați din intreaga lume incluse in clasamentul QS World University Rankings. In ediția 2025 a acestui clasament, publicata pe 4 iunie, USV se menține intre cele mai performante 13 universitați din ...

- Ce universitați romanești sunt in clasamentul QS 2025 cu cele mai bune instituții de invațamant din lume. Pe ce locuri se afla In ediția din acest an a QS World University Ranking sunt incluse 13 universitați romanești. Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca ocupa locul cel mai bun dintre cele…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” din București a primit o noua recunoaștere internaționala, fiind clasata pe primul loc in prestigiosul top Round University Ranking (RUR) World University Rankings, intre unitațile de invațamant superior din Romania.Topul Round University Ranking…

- Clasamentul RUR World University Rankings pentru 2024 a fost recent publicat, evaluand performanțele a peste 1.100 de universitați la nivel global. In acest top, Romania se remarca cu patru instituții de invațamant superior, dar se situeaza considerabil in urma universitaților din marile centre academice…

- Times Higher Education a realizat un clasament al celor mai bune 200 de universitați cu cel mai mare procent de studenți internaționali, iar printre acestea se afla și Universitatea de Medicina și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca.

- Continue reading Cele mai bune universitați din Romania: Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din București și Politehnica București ocupa primele trei locuri in Metaranking 2023 – clasamentul oficial publicat de Ministerul Educației. 5 din Cluj in top 30 at Info real.

- UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca este singura universitate de profil din Romania inclusa in clasamentul internațional QS World University Rankings by Subject 2024. „In ranking-ul publicat astazi, 10 aprilie, universitatea noastra figureaza pentru prima data in ramura de știința Life sciences & Medicine,…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, ramane singura universitate de profil care figureaza in clasamentul internațional QS World University Rankings by Subject 2024. UMF Cluj se situeaza, la fel ca anul trecut, ocupand poziția 301-350 in clasamentul internațional…