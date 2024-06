Stiri pe aceeasi tema

- Tenismena poloneza Iga Swiatek s-a calificat in finala turneului de Grand Slam de la Roland Garros, dupa ce a invins-o in doua seturi pe americanca Coco Gauff, cu scorul de 6-2, 6-4. In finala, liderul clasamentului WTA se va duela cu italianca Jamsine Paolini, care a surclasat-o in penultimul act pe…

- Poloneza Iga Swiatek, numarul 1 mondial al tenisului feminin, s-a calificat joi in finala turneului de Mare Slem de la Roland Garros. Ea a trecut fara prea mari batai de cap de americanca Coco Gauff, numarul 3 mondial, in doua seturi, scor 6-2, 6-4. Iga Swiatek a castigat de trei ori turneul de la Roland…

- Mirra Andreeva, in varsta de 17 ani, s-a calificat surprinzator in semifinale la Roland Garros. Tanara rusoaica a invins-o pe bielorusa Aryna Sabalenka, numarul 2 mondial, in trei seturi, scor 6-7 (5/7), 6-4, 6-4. Mirra Andreeva, locul 38 mondial, a obtinut prima sa calificare in semifinalele unui turneu…

- Jucatoarea rusa de tenis Mirra Andreeva, in varsta de 17 ani, s-a calificat miercuri in semifinale la Roland Garros dupa ce a invins-o pe belarusa Arina Sabalenka, numarul 2 mondial, in trei seturi, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4. Mirra Andreeva, locul 38 mondial, a obtinut prima sa calificare in semifinalele…

- Jucatoarea italiana de tenis Jasmine Paolini, numarul 15 mondial, a obtinut miercuri o calificare surprinzatoare in semifinalele turneului de Mare Slem de la Roland Garros, invingand-o pe kazaha Elena Ribakina, locul 4 mondial, in trei seturi, 6-2, 4-6, 6-4. Jasmine Paolini, care s-a impus dupa doua…

- Jucatoarea rusa de tenis Mirra Andreeva, in varsta de numai 17 ani, s-a calificat luni in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Roland Garros dupa ce a trecut in doua seturi, 7-5, 6-2, de frantuzoaica de origine rusa Varvara Gracheva. Mirra Andreeva, locul 38 mondial, este singura jucatoare…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, a castigat pentru a treia oara turneul WTA 1.000 de la Roma, in finala caruia a invins-o duminica in doua seturi, 6-2, 6-3, pe belarusa Arina Sabalenka (nr.2). Cu opt zile inaintea startului Grand Slam-ului de la Roland Garros (26 mai –…