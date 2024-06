Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a transmis, duminica, un mesaj ferm catre membrii Organizației de a nu incerca sa provoace o escaladare a tenisiunilor prin acțiuni de riposta impotriva Iranului, in timp ce SUA au avertizat Consiliul de Securitate ca vor depune eforturi pentru ca Teheranul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, i-a avertizat duminica pe membri sa nu escaladeze și mai mult tensiunile prin acțiuni de riposta impotriva Iranului, in timp ce Statele Unite au avertizat Consiliul de Securitate ca vor depune eforturi pentru ca Teheranul sa fie tras la raspundere, relateaza…

- Alerta de calatorie in Orientul Mijlociu. Astfel, avand in vedere situația de insecuritate din Orientul Mijlociu generata de razboiul din Israel, Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor Republicii Moldova care se afla sau planifica sa calatoreasca in regiune, in special in țari ca Liban,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a cerut miercuri aliatilor Ucrainei sa-i furnizeze acesteia rapid mai multe munitii, sisteme antiaeriene si alte ajutoare militare pentru a rezista in fata ofensivei ruse, in timp ce generalul american Christopher Cavoli, comandantul Fortelor Aliate in…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca o "alianta a puterilor autoritare" actioneaza din ce in ce mai strans impotriva democratiilor occidentale si a avertizat ca lumea a devenit mai "imprevizibila", informeaza EFE, preluata de Agerpres.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a estimat ca “masurile dispersate nu sunt suficiente pentru a imbunatati ajutorul umanitar pentru Gaza”, dupa promisiunile israeliene de autorizare “temporara” a livrarii de ajutoare prin noi puncte de trecere. “Nu este suficient sa existe masuri dispersate.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat vineri ca „masurile dispersate nu sunt suficiente pentru a imbunatati ajutorul umanitar pentru Gaza”, dupa promisiunile israeliene de autorizare „temporara” a livrarii de ajutoare prin noi puncte de trecere.

- Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a cerut un armistițiu in razboiul dintre Israel și Hamas in Fașia Gaza și in conflictul din Sudan, noteaza Reuters. El a cerut, de asemenea, eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas și inlaturarea “tuturor obstacolelor pentru…