Guvernul accelerează împrumuturile: 66% din necesarul anual deja contractat în primele 5 luni Guvernul a accelerat ritmul imprumuturilor in ultimele luni, reușind sa contracteze deja 66% din necesarul anual estimat pentru 2024, in doar cinci luni. Potrivit calculelor Profit.ro, luna mai a adus noi imprumuturi de 28,7 miliarde de lei, plasand luna foarte aproape de recordul lunar stabilit in ianuarie (32,4 miliarde lei). Totalul imprumuturilor din primele cinci […] The post Guvernul accelereaza imprumuturile: 66% din necesarul anual deja contractat in primele 5 luni appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

