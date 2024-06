Sărbătoare 7 iunie: Un mare sfânt este pomenit în calendarul ortodox. Cui trebuie să spui La mulți ani

In acea vreme, sapte fecioare au fost torturate pentru credinta lor in Hristos, iar in cele din urma inecate intr-un lac. Una dintre ele, Sfanta Tecusa, i-a aparut in vis lui Teodot si… [citeste mai departe]