Franţa ”doreşte pace”. Avioane de luptă Mirage 2000-5 pentru Ucraina Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat joi ca tara sa va livra Ucrainei avioane de lupta Mirage 2000-5, va instrui pilotii ucraineni pentru operarea acestor aparate si de asemenea va instrui si echipa o brigada de circa 4.500 de soldati ucraineni, transmit agentiile AFP si EFE. „Franta doreste pace si vom lupta pentru ea, dar pacea nu inseamna capitularea Ucrainei” in razboiul cu Rusia, a spus Macon intr-un interviu acordat postului France 2. Avioanele multirol Mirage 2000 au fost fabricate de compania franceza Dassault si armata franceza detine circa 300 de astfel de aparate. Mirage 2000-5… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina. Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat joi ca Franta va livra Ucrainei avioane de lupta Mirage 2000-5, va instrui pilotii ucraineni pentru operarea acestor aparate si de asemenea va instrui si echipa o brigada de circa 4.500 de soldati ucraineni, transmit agentiile AFP si…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat joi ca tara sa va livra Ucrainei avioane de lupta Mirage 2000-5, va instrui pilotii ucraineni pentru operarea acestor aparate si de asemenea va instrui si echipa o brigada de circa 4.500 de soldati ucraineni, transmit agentiile AFP si EFE. „Franta doreste…

- Presedintele francez Emmanuel Macron il va primi vineri la Palatul Elysee pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, a doua zi dupa festivitatile celei de-a 80-a aniversari a Debarcarii in Normandia, pentru a discuta despre ‘nevoile Ucrainei’ in fata Rusiei, a anuntat marti presedintia francez, potrivit…

- Președintele francez Emmanuel Macron a intervenit personal pentru a-l convinge pe premierul canadian Justin Trudeau sa acorde Airbus și altor firme aerospațiale o derogare de la sancțiunile impuse impotriva importurilor de titan rusesc, informeaza Reuters, care citeaza trei surse familiare cu acest…

- Daca Occidentul vrea sa lupte pentru Ucraina pe campul de lupta, Rusia este pregatita pentru asta, a declarat luni ministrul de externe rus in exercițiu, Serghei Lavrov, citat de noua agenție de stat RIA. Trimiterea de trupe NATO in Ucraina ar fi extrem de periculoasa Kremlinul a declarat saptamana…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, se opune participarii unor reprezentanti ai UE la ceremonia de reinvestire a presedintelui rus Vladimir Putin, care se va desfasura marti la Moscova, a declarat luni un purtator de cuvant al Comisiei Europene citat de agentia EFE. Acest purtator de cuvant,…

- Ucraina face progrese in productia de rachete pentru a se apara de Rusia, a declarat miercuri seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in mesajul sau video difuzat zilnic, informeaza dpa. A fost demarata productia in serie si au fost dezvoltate noi modele, a spus Zelenski. Acum, este important…

- Președintele francez Emmanuel Macron a reiterat posibila trimitere de trupe in Ucraina: „Daca Europa abandoneaza Kievul, credibilitatea va fi redusa la zero”. Relațiile dintre Kremlin și Palatul Elysee sunt la cote minime istorice, iar intre Franta si Germania exista tensiuni: „Excludem trimiterea de…