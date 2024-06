Cum pot recâștiga constructorii de nave din Europa supremația mondială, la concurență cu China și Coreea Romania, care in 1998 se situa pe locul 6 la nivel mondial in domeniul construcțiilor de nave, deține acum doar locul 7 in Europa, dar intre timp și industria navala europeana a pierdut supremația mondiala, acum deținand doar 15% din piața construcțiilor navale. In anii 80, industria construcțiilor navale din Romania inregistra o dezvoltare fara […] The post Cum pot recaștiga constructorii de nave din Europa supremația mondiala, la concurența cu China și Coreea appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

