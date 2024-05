Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a repetat, joi, intr-o declarație pentru The Economist, ca, in cazul agravarii situației pe frontul din Ucraina, nu este exclusa o trimitere de trupe occidentale pe teren, in cazul in care Kievul va solicita acest lucru, relateaza AFP, citata de News.ro.„Daca rusii…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a facut luni apel la omologii sai din Uniunea Europeana sa nu se relaxeze in privinta trimiterii de ajutoare militare Kievului, dupa ce, sambata, dupa luni de blocaj, Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a adoptat un nou pachet de sprijin pentru Ucraina…

- Fostul presedinte american Donald Trump, candidat la Casa Alba, a cerut joi Europei sa se „miste” si sa elibereze mai multe fonduri pentru Ucraina, aflata in razboi cu Rusia. „Cum se face ca Statele Unite au angajat peste 100 de miliarde de dolari in razboiul din Ucraina, mai mult decat Europa, in timp…

- Statele Unite au desfașurat 12 baze secrete in Ucraina in ultimii 8 ani, transformand țara intr-un cap de pod crucial pentru a lupta impotriva Rusiei, dezvaluie NYT. Șeful CIA, William Burns, a vizitat joi, in secret, Ucraina, mai arata sursele NYT. Se crede ca a zecea sa vizita in Ucraina de la inceputul…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a apreciat ca semnarea vineri a acordurilor bilaterale de securitate cu Franta si Germania vor „da un impuls Statelor Unite”, unde un ajutor de peste 60 de miliarde de dolari este blocat in Camera Reprezentantilor, noteaza AFP. Aceste acorduri bilaterale nu…

- Șeful NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat miercuri, 14 februarie, Europa sa nu incerce sa se descurce singura in domeniul apararii, dupa ce afirmațiile lui Donald Trump au provocat o noua dezbatere cu privire la faptul daca țarile de pe continent pot continua sa se bazeze pe protecția din partea Statelor…

- El a avertizat totodata ca un conflict intre aliații occidentali și Rusia ar putea dura zeci de ani, cu pierderi mari de ambele parți. Invazia Rusiei in Ucraina a aratat ca "pacea in Europa nu poate fi considerata ca fiind de la sine ințeleasa", a precizat acesta.Avertismentul vine inaintea unei reuniuni…

- Statele Unite și Uniunea Europeana se vor opune oricaror incercari de a trage Alianța Nord-Atlantica (NATO) in conflictul din Ucraina. Acest lucru a fost declarat de cancelarul federal al Germaniei, Olaf Scholz, intr-un articol pentru The Wall Street Journal. {{726901}}„Nu credem ca sintem in razboi…