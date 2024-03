Stiri pe aceeasi tema

- Ruby Johnson, in varsta de 78 de ani, a fost despagubita dupa ce poliția nu a declarat ca datele de localizare ale aplicației erau imprecise atunci cand a solicitat un mandat pentru a face o percheziție in locuința ei din Colorado, scrie The Times. A 78-year-old woman who sued two police officers after…

- O americanca a obținut 3,8 milioane de dolari dupa ce o echipa SWAT a intrat din greșeala in casa ei. Ea a obținut despagubirea in urma unui verdict al unei instanțe din Colorado. Echipa SWAT a greșit destinația in timpul unei misiuni din cauza unei erori a aplicației Find My iPhone. O femeie in…

- BREAKING: A Manhattan jury found the NRA and its longtime head Wayne LaPierre liable in a civil case brought against the organization and its leaders by New York Attorney General Letitia James. — CBS Evening News (@CBSEveningNews) Presa americana scrie ca Wayne LaPierre a fost condamnat la plata unor…

- Doru Toma, avocat, a analizat demersul recent al Simonei Halep (32 de ani), acela de a intenta un proces firmei canadiene Quantum Nutrition, cea care a produs pudra de colagen pe care sportiva da vina pentru testul pozitiv la roxadustat, una dintre cauzele care a dus la suspendarea ei pentru 4 ani.…

- Angajatul a crezut ca raspunde unei solicitari a sefului sau in timpul unei videoconferinte cu alti angajati, dar compania sa a pierdut 25 de milioane de dolari americani. Dupa cum relateaza televiziunea RTHK, de fapt, in afara de nefericitul protagonist, participantii la intalnirea virtuala fusesera…

- Un set de șase ghete Air Jordan purtate de Michael Jordan in timpul finalelor NBA in urma carora a castigat titlul in 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 si 1998 s-a vandut cu 8 milioane de dolari la o licitatie din New York, potrivit News.ro. Articolul Un set de ghete purtate de Michael Jordan in timpul finalelor…

- In ultimul trimestru fiscal al anului trecut, Netflix a castigat 8,83 de miliarde de dolari, cu 12,5% mai mult decat in urma cu un an si peste estimarile de 8,71 de miliarde de dolari. Venitul net al companiei a facut un progres masiv, de la 55,3 milioane de dolari in urma cu un an, la 937,8 milioane…

- Polițiștii bistrițeni au gasit in Unirea o femeie de 30 de ani, cautata de autoritațile din Marea Britanie. Aceasta a primit un mandat internațional de arestare pentru inșelaciune. O femeie de 30 de ani din Breaza este cautata de autoritațile din Marea Britanie, care a emis pe numele sau un mandat internațional…