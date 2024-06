Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit organizatorilor, turneul SoNoRo Conac din acest an ajunge și la Castelul Peleș din Sinaia, mai exact pe data de 5 iunie, la ora 17:00. Susținut de muzicienii Razvan Popovici (viola) și Diana Ketler (pian), va fi un concert ce va avea loc intr-un cadru regal, publicul fiind invitat in Sala de…

- Premierea elevilor participanți la cea de-a 27-a ediție a Concursului internațional de matematica "LuminaMath" va avea loc in data de 11 iunie, de la ora 13.00, in sala festiva a Liceului Tehnologic "Constantin Brancuși" din Targu Mureș."Accesul in sala se va face pana la ora 12.55, iar elevii sunt…

- Turneul SoNoRo Conac ajunge in Casa Balș din Iași pentru un concert care va avea loc luni, 20 mai 2024, de la ora 19:00. Concertul va fi susținut de muzicienii Razvan Popovici (viola), Ioan-Dragoș Dimitriu (pian) și Cristiana Mihart (pian). In program, lucrari de Louis Vierne, Rebecca Clarke, Johannes…

- Turneul SoNoRo Conac ajunge in casa din Viscri a Regelui Charles al III-lea. Turneul SoNoRo Conac ajunge in casa din Viscri a Regelui Charles al III-lea pentru un concert care va avea loc miercuri, 15 mai 2024, de la ora 19:00. Concertul va fi susținut de muzicienii Razvan Popovici (viola), Alexandru…

- In perioada 6 – 11 augus 2024, la Targu Mureș va avea loc ediția cu numarul XIX a Festivalului International de Chitara Harmonia Cordis. Evenimentul va fi gazduit de Palatul Culturii și Cetatea Medievala pentru partea de concerte și va reuni artiști din 16 țari, dupa cum afirma organizatorii "Harmonia…

- Joi, 18 aprilie, incepand cu ora 19:00, sala mare a Palatului Culturii din Targu Mureș va fi gazda unui concert de opera centrat asupra creației compozitorului Richard Wagner.Publicul prezent se va putea bucura de selecțiuni din opera „Olandezul zburator", avandu-l ca dirijor pe Theo Wolters (Olanda)…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, joi, in cadrul dezbaterii publice „Pactul Pentru Tineri”, organizata la Targu Mures de Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), ca in acest an scolar se poate vorbi despre o extindere fara precedent a programelor cheie care asigura accesul…

- Asociația Generații Iubite și Ocrotite (GIO), Biblioteca Județeana Mureș și Parohia Sfanta Ana organizeaza a patra ediție a conferinței Cultura Vieții. Evenimentul va avea loc marți, 2 aprile 2023, la Palatul Culturii din Targu Mureș și va fi susținut de doi invitați distinși, un preot și un medic,…