Porturile europene aglomerate de mașini electrice chinezești nevândute Porturile europene sunt pline pana la refuz de mașini electrice importate din China, in contextul unei scaderi semnificative a vanzarilor de vehicule electrice pe continent. Deși China a incercat sa profite de inițiativa UE de eliminare a mașinilor cu combustie interna pana in 2035, pariul s-a dovedit unul necaștigator. Marile porturi din Uniunea Europeana, inclusiv […] The post Porturile europene aglomerate de mașini electrice chinezești nevandute appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american, Joe Biden, a anunțat o noua serie de taxe vamale pentru importurile din China, majorand tarifele pentru unele produse precum mașini electrice, panouri solare, oțel și altele. Casa Alba a declarat ca aceste masuri, printre care se numara o taxa de 100% pentru mașinile electrice…

- Uniunea Europeana a alocat 2,45 miliarde de euro pentru construcția, renovarea și dotarea de spitale in Romania, dar numai 11 dintre cele 21 aflate pe lista Ministerului Sanatații sunt in renovare, iar celelalte risca sa piarda finanțarea. Pe 9 mai, romanii sarbatoresc Ziua Proclamarii Independentei…

- Seful BMW, Oliver Zipse, a avertizat ca impunerea de taxe vamale de catre Uniunea Europeana la importurile de vehicule electrice (EV) chinezesti ar putea avea efecte contrare celor scontate, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.

- Sectorul 4 este unul dintre sectoarele campioane in ceea ce privește realizarile din ultimii ani. Indiferent cat ai fi de carcotaș, multe dintre ele se vad pe strada și au efecte in viața de zi cu zi! Sectorul 4 este campion la absorbția fondurilor europene. „Incepand din 2016 și pana acum am absorbit…

- Prim-ministrul Belgiei spune ca serviciile de informații ale țarii au identificat „rețele de interferența pro-ruse” care opereaza in mai multe țari europene inainte de alegerile parlamentare europene din iunie. Premierul belgian Alexander De Croo a anunțat o ancheta cu privire la presupusa intervenție…

- Vehiculele importate se aduna in porturile europene, transformandu-le in parcari, in timp ce producatorii și distribuitorii se lupta cu incetinirea vanzarilor și cu sincope logistice, inclusiv cu lipsa șoferilor de camion. Potrivit Financial Times, directorii portuari și cei din industria auto au indicat…

- Republica Moldova se pregatește pentru un moment decisiv in istoria sa politica și europeana. Președintele Maia Sandu a anunțat organizarea simultana a alegerilor prezidențiale și a unui referendum constituțional privind aderarea țarii la Uniunea Europeana (UE). Acest anunț vine in contextul in care…

- Uniunea Europeana a adoptat luni un regulament care va obliga bancile ca, incepand de anul urmator, sa ofere plati instant in toate tarile din Uniunea Europeana la acelasi tarif ca un virament clasic, informeaza AFP, conform Agerpres. Regulamentul privind platile instant va permite consumatorilor…