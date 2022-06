Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 91. Un general al fortelor aeriene ruse a fost ucis in estul Ucrainei, sustin diverse surse mass-media, inclusiv BBC, Ukrainska Pravda si Dpa. Zelenski a anunțat condiția revenirii la negocierile cu Rusia.

- Razboi in Ucraina, ziua 88. In timp ce președintele Biden a semnat sambata un nou pachet de ajutor militar și umanitar pentru Ucraina de 40 de miliarde, Rusia și-a continuat ofensiva militara in Ucraina.

- Este a 84-a zi a conflictului militar declansat de Rusia pe teritoriul Ucrainei. Zelenski a avut o interventie la Cannes unde a facut o paralela intre razboi, dictatori si situatia cu care se confrunta in prezent tara sa.

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț

- Forțele ucrainene au folosit coordonatele precise oferite de SUA pentru a direcționa focul asupra pozițiilor și avioanelor rusești, spun actuali și foști oficiali pentru NBC News. Din momentul in care Rusia a lansat invazia din Ucraina, SUA au oferit in mod constant Kievului informații detaliate despre…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, afirma ca Federatia Rusa a folosit negocierile cu Ucraina "mai degraba ca o modalitate prin care sa desfasoare anumite tactici sau strategii militare" si a tras de timp, fara a respecta anumite promisiuni. "Nu cred ca suntem foarte aproape de sfarsitul acestei tragedii…

- Au trecut patru saptamani de la inceperea invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. NATO se reuneste intr-o sedinta de urgenta la care va lua parte si presedintele Joe Biden, sosit miercuri seara la Bruxelles. Zelenski face apel ca oamenii sa iasa pe strazi si sa protesteze, in timp ce acuza Rusia ca foloseste…

- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Mariupol și Odesa sunt bombardate fara incetare. La Kiev se impune o noua restricție de circulație, iar armata ucraineana se așteapta la un nou asediu din partea rușilor. Zelenski insista asupra unei intalniri…