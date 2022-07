Criza de energie a lovit si Tarile Baltice. Gazprom a suspendat livrarile de gaze catre Letonia, dupa ce tara a platit in euro, in loc de ruble, si a incalcat conditia impusa de Moscova. Europenii se straduiesc sa economiseasca la maximum, iar solutiile devin ridicole. In Spania, prim-ministrul le-a cerut oamenilor sa renunte la cravata, ca sa faca fata temperaturilor extreme fara a folosi aerul conditionat. The post Rand pe rand, țarile din UE ajung la concluzia dureroasa: trebuie taiat consumul de energie. Soluțiile, aproape de ridicol first appeared on Money .