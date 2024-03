Stiri pe aceeasi tema

- Avem primele imagini cu sicriul Mioarei Roman! Trupul neinsuflețit al mamei Oanei Roman a ajuns la biserica. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, sunt la biserica Sfantul Gheorghe cel Nou și va ofera imagini in exclusivitate. Oana și Catinca Roman sunt devastate de…

- In weekendul 17-19 februarie 2023, Timișoara a inaugurat in mod festiv titlul de Capitala Culturala a Europei, conferit unor orașe mai ales pentru a evidenția bogația și diversitatea culturala a acestora. Timp de un an, Timișoara a fost Capitala Europeana a Culturii.

- Gica Hagi a fost sarbatorit de cei aproximativ 12.000 de spectatori prezenți pe Arena Naționala la derby-ul FCSB - Farul. „Regele” a implinit astazi 59 de ani. Gica Hagi, care a implinit 59 de ani chiar in ziua meciului, a beneficiat de o primire pe cinste pe Arena Naționala. Fanii l-au intampinat…

- Kate Middleton si Printul William incheie 2023 cu o recapitulare, impartașind pe rețelele sociale un scurt montaj video cu mai multe imagini care evidențiaza cele mai importante momente ale anului pentru familia regala, scrie digi24.ro .

- Imagini emoționante cu Smiley, Gina Pistol și micuța Josephine, in Ajun de Craciun. Cei trei impreuna aceasta zi speciala și se bucura unul de prezența celuilalt, acasa. Chiar Gina Pistol a fost cea care a facut publice, cu puțin timp in urma, cateva fotografii.

- Scene emoționante au fost surprinse la locul in care este inmormantat artistul. Vaduva sa a dezvaluit cum arata mormantul lui Cornel Patrichi, la aproape 8 ani de la moartea coregrafului. Detaliul inedit ce se poate vedea in imagini. Imagini emoționante de la mormantul lui Cornel Patrichi Au trecut…

- Claudia Shik, fosta concurenta din sezonul 2 Mireasa, a publicat mai multe imagini emoționante cu fiul sau langa bradul de Craciun. Postarea ei a induioșat inimile susținatorilor de pe Instagram.