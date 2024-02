Primii pași spre un nou USL

Deocamdată negocierile pe comasarea alegerilor s-au întrerupt fără ca PSD și PNL să cadă de acord asupra unei soluții. Discuțiile se pare că au alunecat spre punctul fierbinte: cine va fi candidatul susținut de ambele partide la funcția supremă în stat?