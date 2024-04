Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Minune este un bunic dedicat, iar acest lucru se poate observa in fiecare moment. Are multa grija de nepoatele sale și arata cat este de implicat. De curand, a publicat un videoclip cu una dintre nepoțelele sale, iar fanii au menționat cat de mult seamana.

- Remus Iosub, caștigatorul celui de-al 13-lea sezon iUmor și, totodata, fostul concurent de la Chefi la cuțite, s-a casatorit! Barbatul a facut publice mai multe imagini emoționante de la cununia religioasa. Cei doi miri au stralucit la marele eveniment. Iata cum a aratat rochia de mireasa a partenerei…

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu sunt impreuna de mai bine de doi ani, iar in vara lui 2023, cei doi s-au logodit. Cu toate ca mulți au crezut ca relația lor decurge perfect, Vlad Gherman a recunoscut ca el și partenera lui au facut terapie de cuplu. Care a fost motivul pentru care au recurs […] The post…

- Vlad Gherman și Oana Moșneagu formeaza un cuplu de aproximativ doi ani și jumatate. In acest interval de timp, perechea, care urmeaza sa se casatoreasca in vara anului acesta, a facut terapie de cuplu. In exclusivitate la Fresh by Unica, actorul ne-a spus de ce au facut el și Oana acest pas.Vlad și…

- Oana Moșneagu și Vlad Gherman se pregatesc de nunta, așa ca au inceput sa puna la punct detaliile pentru marele eveniment inca de la finalul anului trecut. Ieri, indragostiții au fost, din nou, in locul unde va avea loc petrecerea.

- Jose Mourinho (60 de ani) s-a desparțit in lacrimi de AS Roma, dupa ce a fost demis azi de italieni. Evoluția sub orice critica și eșecul de pe San Siro i-au semnat sentința lui Jose Mourinho. Antrenorul portughez, suspendat la partida impotriva Milanului (1-3) dupa cartonașul roșu primit in etapa…