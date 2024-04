Stiri pe aceeasi tema

- Lino Golden s-a casatorit civil. Imagini de la cununie! La doar 26 de ani, Lino Golden a renunțat la burlacie! Tanarul artist s-a casatorit civil cu iubita sa, Delia Salchievici. Cei doi au participat impreuna la emisiunea Power Couple de pe Antena 1. Cununia civila s-a desfașurat in weekend, dupa aproape…

- A intrat in casa Mireasa cu gandul ca se va casatori, dar avea sa iși cunoasca soția in afara competiției. Un fost concurent de la Mireasa a facut marele pas in urma cu o zi. El și iubita lui se pregatesc și de venirea pe lume a primului lor copil.

- Romica și Catalin Țociu au format una dintre cele mai iubite echipe de la America Express, care a facut furori in cadrul show-ului și a atras simpatia tuturor. Puțini știu, insa, cine sunt și cum arata nora și nepoții marelui actor. Fiul acestuia a aparut acum și la Chefi la Cuțite. Catalin Țociu, la…

- Un fost concurent de la Chefi la cuțite la murit la doar 59 de ani. Acesta a participat la emisiunea culinara in sezonul al doilea, in 2016, și a reușit sa-i surprinda pe jurați inca din preselecții. Vestea cu privire la deces a șocat pe toata lumea, iar pe rețelele de socializare au aparut mai multe…

- Remus Iosub, caștigatorul celui de-al 13-lea sezon iUmor și, totodata, fostul concurent de la Chefi la cuțite, s-a casatorit! Barbatul a facut publice mai multe imagini emoționante de la cununia religioasa. Cei doi miri au stralucit la marele eveniment. Iata cum a aratat rochia de mireasa a partenerei…

- Vedeta de la Antena 1 Irina Fodor a anuntat pe retelele de socializare ca emisiunea „Chefi la cuțite” este pe cale sa inceapa, dar a dezvaluit si cateva detalii din culise. Fanii acestei emisiuni asteapta cu sufletul la gura sa vada cum se vor descurca noii jurati ai show-ului, ce va avea premiera,…

- Este o zi speciala in familia Chefi la cuțite! Un fost concurent din sezonul 11 a devenit tata! El și soția lui trec prin cele mai frumoase momente și sunt in culmea fericirii! Anunțul a fost facut chiar de ea, alaturi de cateva imagini emoționante! Iata despre cine este vorba!

- Dupa ce pe finalul lui 2023 problemele pareau ca se țin scai de el, caci și-a pierdut mama și a ramas fara bani și pașaport in Japonia, Rikito Watanabe a revenit in Romania, la inceputul lui 2024, evident, cu forțe proaspete pentru noul sezon Chefi la cuțite.