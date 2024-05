Reacții în lanț la manevrele nucleare ale Rusiei NATO, UE si SUA au calificat luni drept iresponsabile exercitiile militare pentru folosirea unor arme nucleare tactice anuntate mai devreme de Moscova, care si-a motivat aceasta decizie in urma declaratiilor unor oficiali occidentali si implicarii crescande a Occidentului de partea Ucrainei in conflictul cu Rusia. „Retorica nucleara a Rusiei este periculoasa si iresponsabila. NATO ramane vigilenta”, a declarat agentiei EFE o purtatoare de cuvant a Aliantei, Farah Dakhlallah. Postura colectiva de descurajare si aparare a NATO „va continua sa garanteze protejarea fiecarui centimetru de teritoriu… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

